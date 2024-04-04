Суд не прийняв заставу Трампа у $175 мільйонів через відсутність фінансового звіту

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Верховний суд штату Нью-Йорк не прийняв документи на заставу експрезидента США Дональда Трампа в розмірі $175 мільйонів у справі про цивільне шахрайство.

Про це пише Newsweek.

В електронній судовій системі зазначено, що документи Трампа «повернули на допрацювання». Причина — відсутність фінансового звіту та довіреності.

Трамп вніс заставу 2 квітня, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.

Що передувало

Справу про шахрайство у вересні 2022 року ініціювала генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс. Вона звинуватила Трампа і компанію Trump Organization у масовому завищенні вартості майна і брехні у фінансовій звітності, щоб вони могли позичати великі суми грошей за вигідними відсотковими ставками.

У лютому 2024 року суд визнав Трампа винним у змові з метою маніпулювання своїми статками та зобовʼязав його виплатити $350 мільйонів штрафу плюс відсотки. Його синів Дональда Трампа — молодшого та Еріка, які теж фігурують у справі, зобовʼязали виплатити понад $4 мільйони, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайсселберга — мільйон доларів.

25 березня суд дав Трампу відстрочку на десять днів для внесення апеляційної застави й скоротив її з $464 мільйонів до $175 мільйонів.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.