Новини

Державний оператор тилу зекономив 3 млрд грн за перший квартал 2024 року

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Державний оператор тилу, який з грудня 2023 року займається тиловими закупівлями для ЗСУ, за І квартал 2024 року зекономив близько 3 мільярдів гривень. За цей період ДОТ уклав 155 договорів на 23,8 мільярда гривень.

Про це повідомив ДОТ.

Договори уклали за такими напрямами:

Поставки тривають, Збройні сили України вже отримали 37% із обсягу закупленого.