Bloomberg: Палата представників США розгляне допомогу Україні не раніше середини квітня

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Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а можливо й пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи помʼякшення опозиції з боку республіканців.

Про це написало агентство Bloomberg з посиланням на представників керівництва партії.

Джонсон 1 квітня заявив, що Палата представників «негайно» розгляне питання допомоги Україні, коли законодавці повернуться 8 квітня з двотижневих великодніх канікул.

Представники Республіканської партії зазначили, що команда Джонсона не поділилася з ними жодним планом щодо пакета допомоги та, схоже, не визначила, яких поступок вимагатимуть від Адміністрації президента США Джо Байдена. Через це законопроєкт не може отримати необхідної підтримки до наступного тижня.

Прессекретар Джонсона Тейлор Хоулсі повідомив, що обіцянка спікера про швидкі дії не означала конкретного терміну, і що Джонсон «вислуховує думки членів партії» щодо плану.

Два представники республіканського керівництва заявили, що все ще існує можливість того, що Джонсон може прийняти рішення щодо плану допомоги протягом вихідних і прискорити ухвалення закону наступного тижня. Але такий прискорений графік може призвести до провалу законопроєкту, а також до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії Республіканської партії, підкреслили в Bloomberg.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.