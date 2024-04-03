Міноборони рф заявило про 16 тисяч охочих піти на війну після теракту в Crocus City Hall. Основний мотив — помста Україні

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Міноборони рф оголосило, що в Москві та інших містах нібито «значно зросла кількість охочих вступити на військову службу за контрактом». І навело дані, що за останні десять днів контракти для участі у війні проти України уклали майже 16 тисяч росіян.

Ще в російському Міноборони заявили, ніби щодня до пунктів відбору на контракт приходять 1 700 людей для вступу на військову службу.

Таке зростання числа охочих там пояснюють мотивацією помститися українцям за теракт ісламістів у ТРЦ Crocus City Hall, який відбувся 22 березня в Підмосковʼї.

В останній день березня Financial Times випустила матеріал із соцопитуванням серед росіян, яке показує, що більшість із них вважають Київ причетним до теракту в ТРЦ Crocus City Hall. Попри те, що бойовики «Ісламської держави» взяли на себе відповідальність за цей злочин, росіяни схильні довіряти путінській пропаганді, яка говорить про «український слід» і вину «неонацистського київського режиму». Понад 75% респондентів вважають путіна найнадійнішим джерелом інформації про теракт.

Тому хоч пропаганда росії й офіційні особи рф не надали жодних доказів причетності України до теракту, більшість росіян продовжують вірити їм. Тобто пропаганда успішно навʼязала вигідну росіянам «правду», як свідчать опитування.

Що відомо про теракт у Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». За останніми даними, унаслідок теракту загинули 144 людини і понад 550 постраждали.

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». У Москві заарештували чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.