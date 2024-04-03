NOS: Кандидатуру премʼєра Нідерландів Рютте на пост генсека НАТО підтримують 28 країн

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Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку ще чотирьох країн на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Про це повідомила нідерландська телерадіокомпанія NOS з посиланням на джерела.

Загалом вже 28 з 32 країн-членів НАТО підтримують кандидатуру Рютте. Це означає, що ще чотири країни мають приєднатися, оскільки для висунення кандидатури необхідна одностайна підтримка всіх 32 країн-членів.

У найближчі кілька днів міністри закордонних справ країн НАТО перебуватимуть у Брюсселі, де в кулуарах саміту очікується багато розмов про наступника Єнса Столтенберга, який залишає свій пост на початку жовтня.

У Румунії є свій кандидат. Відомо також, що Туреччина та Угорщина поки не заявили про свою підтримку Рютте. Не визначилась з кандидатом також Словаччина.

Джерела NOS в НАТО кажуть, що Рютте веде переговори з цими чотирма країнами про своє бачення керівництва НАТО.

Угорщина і Словаччина послаблять свою опозицію Рютте, якщо президент Румунії Клаус Йоганніс зніме свою кандидатуру, кажуть у колах НАТО. Поки цього не сталося, за словами джерел, угорцям і словакам буде ніяково відмовлятися від Йоганніса, єдиного офіційного кандидата від іншої східноєвропейської країни.