WP: США попередили росію про теракт саме в Crocus City Hall за два тижні до нападу

Новини

Влада США попереджала росію про можливий теракт у Crocus City Hall 6 березня, тобто за два тижні до нападу.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела серед американських чиновників.

«Високий рівень конкретики» підкреслює впевненість Вашингтону в тому, що теракт готувала саме «Ісламська держава». Це прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були надто загальними й не містили конкретики. Ще це порушує нові питання, пишуть журналісти. Наприклад, чому російська влада не вжила більш рішучих заходів для захисту своїх громадян.

Інформація американської розвідки надійшла до Москви 6 березня — ще до того, як посольство США опублікувало попередження про можливі теракти в місцях скупчення людей і рекомендувало американцям у росії утриматися від відвідування масових заходів. WP уточнює, що США попереджали про два можливих місця для атаки — Crocus City Hall і московська синагога.

Уже 7 березня російська ФСБ заявила, що «запобігла нападу на синагогу в Москві». Цей напад нібито готували бойовики з угруповання «Вілаят Хорасан» — афганської філії «Ісламської держави». Пізніше саме це угруповання візьме на себе відповідальність за атаку на Crocus City Hall. У повідомленні ФСБ вказано, що бойовиків виявили в Калузькій області, ті чинили опір під час затримання і були вбиті.

Голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що США передали надто загальну інформацію про можливі теракти в росії — це нібито не дало змоги до кінця виявити тих, хто брав участь у нападах. Ще раніше директор ФСБ Олександр Бортніков визнав, що спецслужби США попереджали Москву про загрозу теракту. Він заявив, що інформація від американців була загальною — теракт планувався не на концерті, а під час псевдовиборів президента. Перед тим він взагалі бездоказово стверджував, що теракту сприяли українські, американські та британські спецслужби.

Вашингтон регулярно ділиться інформацією про можливі теракти з іншими країнами, але попередження про конкретні цілі чиновники та експерти називають незвичним — за їхніми словами, це може призвести до розкриття джерел розвідки США. Однак інформація про підготовку теракту в Москві вказувала на потенційну небезпеку для американців у росії. При цьому росію про велику «терористичну атаку» перед нападом на Crocus City Hall попереджав й Іран.

Що відомо про теракт у Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». За останніми даними, унаслідок теракту загинули 144 людини і ще понад 550 постраждали.

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». У Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

У нападі на Crocus City Hall російська влада послідовно звинувачує Україну.