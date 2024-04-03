Reuters: NASA створить єдиний стандарт часу для Місяця

Новини

Getty Images

Білий дім доручив NASA встановити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл на тлі «місячних перегонів» між державами та приватними компаніями. Координований місячний час (LTC) мають розробити до кінця 2026 року.

Про це пише Reuters з посиланням на записку глави Управління наукової та технологічної політики Білого дому.

Різна гравітаційна сила та інші фактори на Місяці та інших небесних тілах змінюють плин часу і його сприймання відносно часу на Землі. Тож уніфікований час LTC убезпечить передачу даних між космічними кораблями та синхронізацію звʼязку між Землею, місячними супутниками, базами та астронавтами. Космічні апарати й супутники потребують надзвичайної точності для своїх місій.

Для людини на Місяці земний годинник втрачатиме в середньому 58,7 мікросекунди на земний день і матиме інші періодичні варіації, які ще більше відхилятимуть місячний час від земного. А ще розбіжності в часі також можуть призвести до помилок у картографуванні та визначенні позицій на Місяці або навколо нього.

Оскільки комерційна діяльність поширюється на Місяць, уніфікований стандарт часу необхідний для координації операцій, забезпечення надійності транзакцій і управління логістикою місячної торгівлі. Чиновник прогнозує, що для цього на поверхні Місяця треба розмістити атомні годинники.