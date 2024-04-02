Уряд виділив ще 5,6 мільярда гривень на будівництво фортифікацій у пʼяти областях

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Кабінет міністрів України виділив ще 5,6 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд у пʼяти областях.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

З цієї суми 1,1 мільярда виділять на зведення фортифікацій в Донецькій області, понад мільярд — для Запорізької області і ще 1,5 мільярда для Сумщини. Крім того, 400 мільйонів на зведення фортифікації отримає Херсонська область і 300 мільйонів — Миколаївщина.

Загалом на зведення оборонних споруд уряд виділив 20 мільярдів гривень з початку року.