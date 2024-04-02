Засуджений за організацію вбивства Гандзюк Владислав Мангер заявив, що його викликають на службу. У Міноборони та в бригаді спростовують

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Ovsyannikova Yulia / Barcroft Media via Getty Images

У понеділок, 1 квітня, під час розгляду апеляції у справі про вбивство Катерини Гандзюк стало відомо, що колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого визнали винним у замовленні нападу на активістку, нібито викликає на службу командир військової частини А7382.

Про це повідомила ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк» у Facebook.

Крім того, Мангер заявив в суді, що скоро він надасть суду клопотання Міністерства оборони про необхідність його призвати.

«Ми поки не знаємо, навіщо командиру бригади Територіальної оборони потрібна людина, яка замовила вбивство Каті Гандзюк і до того ж має купу хронічних хвороб. Сьогодні довгий перелік хвороб Мангера, який склали адвокати, зачитувала суддя. Судячи з цього переліку, потенційний солдат Мангер навряд чи пройде ВЛК», — зазначили в ініціативі.

Пресслужба 126 окремої бригади Територіальної оборони Одеси, куди нібито мали призвати Мангера, цю інформацію спростувала.

«Інформація, що розповсюджена 01.04.2024 року на низці інформаційних ресурсів щодо причетності командира військової частини А7382 до надання обвинуваченому у замовленні нападу на Катерину Гандзюк ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру листа для проходження служби у військовій частині А7382 — не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, що Мангера «не було, не буде і в жодному разі не могло бути» в бригаді.

«Мангер за рішенням українського суду відбуває справедливе покарання як замовник резонансного вбивства, його місце в тюрмі. Наше місце — на полі бою, де 126 бригада продовжить боротись за справедливість для українського народу, звільняючи нові території, а не злочинців від покарань», — підкреслили в бригаді.

Міністерство оборони України в коментарях під постом ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» повідомило, що не готує жодного клопотання для зарахування Мангера до Збройних сил.

«Якщо відповідна ініціатива зʼявилася на рівні військової частини, процес буде негайно припинено, щодо ініціаторів — проведене службове розслідування», — зазначили у відомстві.

Справа Катерини Гандзюк

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року, за три місяці до того в Херсоні її облили сірчаною кислотою. Виконавці злочину — колишні військові Української добровольчої армії Віктор Горбунов, Вʼячеслав Вишневський, Володимир Васянович, Микита Грабчук та організатор нападу Сергій Торбін — визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк.

Ігоря Павловського, якого вважають посередником між замовниками та виконавцями вбивства, у жовтні 2020 року визнали винним у замовчуванні фактів щодо нападу на Гандзюк та засудили до умовного терміну.

У червні 2023 року суд визнав Владислава Мангера винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна — в організації, за що їм присудили по 10 років позбавлення волі.