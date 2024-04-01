Спікер Джонсон: Проєкт допомоги Україні включатиме «нововведення». Наприклад, кредит

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що проєкт допомоги Україні мають винести на голосування після великодніх канікул — не раніше 9 квітня. Однак у ньому будуть деякі «важливі нововведення», наприклад передача допомоги в кредит.

Про це пише The Hill.

Джонсон наголосив, що перебуває у складному становищі. Однак він сказав, що працював над розробкою пакета допомоги Україні й планує винести його на голосування, коли Палата представників повернеться до роботи.

«Ми працюємо над тим, щоб досягти консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати проєкт [з допомогою Україні], але я думаю, що він матиме деякі важливі нововведення», — сказав Джонсон.

Як приклад Джонсон навів надання Україні допомоги в кредит. Це має на меті «заспокоїти» тих республіканців, що виступають проти подальшого фінансування України.

Окрім цього, Джонсон згадав про закон «REPO для українців», який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти росії. Він назвав цю ідеєю «чистою поезією». Він каже, що США надають допомогу так, щоб її «змогли повернути, коли прийде час».

Ці заяви прозвучали після того, як Джонсон дав зрозуміти, що винесе проєкт про фінансування України на голосування, але він досі не визначився, як саме цей проєкт виглядатиме.

Про те, що спікер Палати представників Джонсон і республіканці розробляють новий законопроєкт про допомогу Україні, стало відомо в лютому. Джонсон на зустрічі з сенаторами-республіканцями сказав, що США мають надавати військову допомогу Україні не безкоштовно, а в кредит або ж передавати озброєння за ленд-лізом. На думку Джонсона, так допомога Україні не фінансуватиметься за рахунок американських платників податків.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.