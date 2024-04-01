У Німеччині частково легалізували канабіс

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У Німеччині з 1 квітня набув чинності закон, який частково легалізує споживання канабісу. Тепер повнолітні німці зможуть мати з собою до 25 грамів канабісу або вирощувати до трьох рослин вдома.

Про це пише The Guardian.

Канабіс можна вживати у громадських місцях, однак не можна курити в радіусі 100 метрів від входу до шкіл, дитячих садочків, ігрових майданчиків, молодіжних та спортивних установ. Також канабіс заборонено вживати усім неповнолітнім німцям і за кермом транспортного засобу.

З 1 липня повнолітні німці зможуть також приєднуватися до некомерційних спільнот вирощування конопель — так званих клубів канабісу. У кожній такій спільноті має бути не більше 500 членів. «Клуби канабісу» можуть давати своїм членам до 50 грамів марихуани на місяць. Утім, спілчани віком від 18 до 21 року можуть мати лише до 30 грамів. Членство в кількох клубах одночасно заборонятиметься.

Покарання за зловживання канабісом зберігається. Тим німцям, у кого знайдуть понад 25 грамів канабісу або понад три кущі конопель у саду, загрожують штрафи або увʼязнення до трьох років. В особливо важких випадках, якщо доведуть торгівлю «надлишками» канабісу, можуть увʼязнити і на пʼять років.

Водночас люди, яких у минулому засудили за діяння, які за новим законом не вважаються злочином, можуть розраховувати на реабілітацію та вилучення їхньої судимості з центрального кримінального реєстру Німеччини.

Однак часткова декриміналізація канабісу викликала критику в німецькому суспільстві. Міністр охорони здоровʼя Карл Лаутербах заявив, що метою уряду є «боротьба з чорним ринком» і кращий захист молоді. Він сказав, що чинні закони не діють — споживання зростає, як і проблеми з неякісним канабісом. Однак противники ідеї кажуть, що доступність до канабісу лише збільшить кількість курців. Протягом півтора року після легалізації канабісу оцінюватимуть його вплив на дітей та молодь.

Згідно з офіційною статистикою 2021 року, 8,8% дорослих у Німеччині віком 18—64 років заявили, що вживали марихуану принаймні один раз за попередні 12 місяців. Серед людей віком від 12 до 17 років ця цифра зросла майже до 10%.