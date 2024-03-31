Зранку росіяни поцілили в адмінбудівлю на Львівщині — дві людини загинули

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Сьогодні зранку, 31 березня, російські війська завдали удару крилатими ракетами по тому самому об’єкту критичної інфраструктури, що й 24 і 29 березня. Під завалами зруйнованої адмінбудівлі знайшли тіла двох загиблих.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Атаки на українську енергетику

Росія знову націлилася на українську енергетику й спрямувала на енергетичні обʼєкти велику кількість своїх повітряних атак.

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2) припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Є пошкодження енергоінфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.

Уночі 31 березня Сили ППО збили девʼять дронів Shahed і девʼять крилатих ракет Х-101/Х-555.