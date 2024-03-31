Папа Римський закликав до обміну «усіма полоненими» між росією та Україною

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Vatican News

Папа Римський Франциск у традиційному Великодньому зверненні висловив побажання про обмін усіма полоненими між росією та Україною за принципом «всіх на всіх».

Про це пише пресслужба Ватикану.

У зверненні понтифік згадав про війну в Україні й інші збройні конфлікти у світі. Він наголосив, що його думки «линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні».

«Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між росією та Україною: всіх на всіх!» — наголосив Папа Римський.

Також понтифік закликав забезпечити можливість доступу гуманітарної допомоги до сектору Гази, а також звільнити ізраїльських заручників і припинити вогонь. Він згадав і про Сирію, що «вже 13 років страждає від наслідків тривалої та спустошливої війни», Ліван, заохотив до переговорів між Вірменією і Азербайджаном, і закликав Господа допомогти «гаїтянському народові».

«Війна — це завжди абсурд і поразка! Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземноморʼям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця», — заявив Папа Римський.