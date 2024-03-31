Російські війська атакували енергетику Одещини й агропромисловість Херсонщини

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Російські війська вночі 31 березня атакували дронами й різними типами ракет південні регіони України. Під ударом опинилися енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Окупанти вкотре спрямували декілька хвиль ударних безпілотників Shahed по південних регіонах. Бойова робота Сил ППО тривала близько двох годин.

В Одеській області збили всі вісім дронів. Через падіння уламків зайнялася пожежа на одному з енергооб’єктів області — зникло світло в кількох населених пунктах. Люди не постраждали. Пожежу вже ліквідували, а на місці ведуть відновлювальні роботи.

Херсонську область російські військові атакували балістичною та керованою авіаційною ракетами — поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди вціліли.

Атаки на українську енергетику

Росія знову націлилася на українську енергетику й спрямувала на енергетичні обʼєкти велику кількість своїх повітряних атак.

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2) припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Є пошкодження енергоінфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.