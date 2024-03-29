Компанія Ілона Маска xAI випустить оновлену версію чат-бота Grok

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Катерина Бандус / «Бабель»

Стартап американського мільярдера Ілона Маска xAI запускає оновлену версію свого чат-бота — Grok-1.5. Нова модель буде доступна тестувальникам і користувачам Grok уже найближчими днями, заявили в компанії.

Однією з найпомітніших переваг Grok-1.5 проти попередньої версії є більша ефективність у програмуванні та розвʼязанні математичних задач, зазначають у xAI.

Під час тестувань компанії Grok-1.5 отримав 50,6% балів за тестом MATH і 90% результатів за тестом GSM8K — це математичні тести, що охоплюють широкий спектр задач зі шкільних змагань — від задач з початкової школі до середньої. Крім того, він набрав 74,1% у тесті HumanEval, який оцінює здатність генерувати коди і розвʼязувати різні задачі.

Крім того, Grok-1.5 може обробляти довші тексові запити. Розробники збільшили ліміт для контекстового вікна до 128 тисяч символів. Це дозволяє Grok збільшити обсяг пам’яті в 16 разів порівняно з попередньою моделлю, дозволяючи йому використовувати інформацію зі значно довших документів.

Що передувало

Ілон Маск був одним із засновників OpenAI, компанії — розробника чат-бота ChatGPT. У 2018 році він залишив раду директорів, посилаючись на конфлікт інтересів через компанію Tesla.

У квітні минулого року Маск казав, що створює альтернативу ChatGPT — TruthGPT. Новий штучний інтелект нібито «шукатиме правду».

У липні Маск офіційно оголосив про запуск xAI — власної компанії з досліджень штучного інтелекту. За словами засновника, її мета — «зрозуміти справжню природу Всесвіту».

5 листопада 2023 року Маск заявив, що запускає власну модель штучного інтелекту Grok. У грудні чат-бот став доступним для користувачів Premium+ соцмережі X (Twitter).

У березні 2024 року Ілон Маск оприлюднив вихідний Grok і заявив, що чат-бот вже «шукає правду».

Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається в його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують у технічних колах на ознаку глибокого розуміння.