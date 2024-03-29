Росія ветувала поновлення роботи групи ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти Північної Кореї

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Під час голосування в Раді безпеки ООН росія скористалася правом вето як постійний член і заблокувала поновлення роботи групи експертів, які роками стежили за дотриманням санкцій проти Північної Кореї.

Про це пише BBC.

У 2006 році Рада безпеки ООН наклала на Пхеньян санкції за його ядерну програму. Ці обмеження продовжать діяти, але групу експертів, створена для моніторингу порушень, тепер розформують.

Лише росія ветувала поновлення роботи цієї групи, решта 13 країн були за, а Китай утримався. Це відбулося на тлі того, що минулого тижня комісія заявила, що досліджує, чи не порушила росія санкції, купуючи північнокорейську зброю, як-от балістичні ракети, для війни в Україні.

Вето росії засудили США, Велика Британія, Південна Корея та інші західні союзники. Вашингтон, Лондон і Париж заявили Радбезу ООН, що росія змусила замовкнути групу експертів, бо та почала повідомляти про кремлівські порушення.

«Це фактично явка з повинною. Москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України. Сьогоднішнє голосування є ще одним прикладом того, як незаконна присутність росії в Раді бзпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку», — так відреагував український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Утім, росія заперечувала використання північнокорейської зброї, а її представник в ООН Василь Небензя заявив, що моніторингова група не має цінності — мовляв, вона «зосереджується на тривіальних питаннях, які не співмірні з проблемами, з якими стикається півострів», і назвав санкції проти КНДР «важким тягарем» для північнокорейського народу. Китай та росія з 2019 року переконують Радбез ООН послабити санкції.

Тим часом режим Кім Чен Ина здебільшого ігнорує санкції, попри їхній вплив на економіку країни. Північнокорейський лідер продовжує розробляти ядерну зброю і дотримується агресивної та небезпечної військової стратегії, проводячи чимало ракетних випробувань.