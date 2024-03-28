У справі про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення квартирами зʼявився новий підозрюваний

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Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили ще одну підозру у справі про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення квартирами. Підозру отримав пособник власника компанії-забудовника, який, за даними слідства, намагався підкупити топпосадовця Мінвідновлення.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у серпні 2023 року фактичний власник компанії-забудовника за допомогою керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику Міністерства відновлення Олександру Кубракову хабар — квартири у новобудовах Києва загальною площею понад 5 200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів.

Натомість власник товариства хотів, щоб міністр залишив чинними укладені з компанією угоди про будівництво ЖК на землях Мінвідновлення та допоміг з дозволами.

Для приховування корупції квартири мали «продати» довіреній особі топпосадовця. Щоб створити видимість того, що ця людина має гроші, пособниквласника товариства перерахував на її рахунок потрібну суму, використавши підроблений договір позики. Коли 15 квартир вже встигли оформили, злочин викрили.