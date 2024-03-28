Чехія виділяє гроші на власну ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

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Rheinmetall

Уряд Чехії затвердив виділення грошей на власну ініціативу із закупівлі боєприпасів для України поза межами Євросоюзу. Сума невідома.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Петр Фіала, передає чеське медіа Novinky.

За його словами, до ініціативи щодо боєприпасів уже приєдналися майже 20 країн, бо вони розуміють, що це єдиний спосіб доставити в Україну необхідні снаряди в короткий термін.

«Для України надзвичайно важливо, щоб вона знала, що додаткові боєприпаси надійдуть протягом тижнів або місяців, і могла відповідно адаптувати свою тактику», — додав премʼєр.

Чехія шукає боєприпаси

У лютому президент Чехії оголосив, що його країна у співпраці з Канадою і Данією знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. Газета Financial Times писала, що Прага планувала зібрати $1,5 мільярда на оплату боєприпасів і попросила долучитися до цього союзників.

Виділити гроші публічно зголосилися Нідерланди (€250 мільйонів), Бельгія (€200 мільйонів), Норвегія (€140 мільйонів), Португалія (€100 мільйонів), Литва (€35 мільйонів), Фінляндія (€30 мільйонів). Майже чверть боєприпасів — 180 тисяч — погодилася профінансувати Німеччина. Внески зроблять або вже зробили Велика Британія, Франція, Люксембург, Словенія, Данія, Латвія та Польща, але їхні суми невідомі.

8 березня Чехія повідомила, що зібрала кошти на 300 тисяч боєприпасів. Перші снаряди обіцяють доставити Україні до червня.

26 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна в межах чеської ініціативи може отримати 1,5 мільйона снарядів, а не 800 тисяч, як планували спочатку.