Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

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Український мілітарний портал

Варшава подвоїть свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ за межами Євросоюзу. Йдеться про фінансування 800 тисяч артилерійських боєприпасів.

Про це оголосив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає RMF24.

Під час візиту до Риги (Латвія) голова польського МЗС заявив, що Польща і Латвія щодо України говорять в один голос і мають спільну оцінку геополітичної ситуації в регіоні. Він зазначив, що і Польща, і Латвія є членами цієї ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Яку саме кількість і на яку суму профінансує Польща, не розголошується.