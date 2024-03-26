Британський суд вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції

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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж зʼясовує, чи може він продовжити оскаржувати рішення про екстрадицію до США у британських судах. Сьогодні, 26 березня, Верховний суд Лондону вирішив відкласти розгляд апеляції до 20 травня.

Про це пише BBC.

Верховний суд Лондону дає уряду США три тижні, щоб той надав гарантії, що Джуліан Ассанж може покладатися на Першу поправку до Конституції США, яка захищає свободу слова. А також, що йому не нашкодять під час суду чи вироку через його австралійське громадянство і не засудять до смертної кари.

Якщо США не нададуть таких гарантій, суд дозволить апеляцію і проведе апеляційне слухання. Тобто Ассанжа не екстрадують негайно. Водночас судді відхилили деякі підстави апеляції, включно з аргументами Ассанжа, що його переслідували через політичні погляди.

Ще одне слухання проведуть 20 травня, щоб вирішити, чи виконали США умови, які від них вимагає суд.

Загалом є два варіанти розвитку подій: повторне повне слухання апеляції щодо Ассанжа або звернення до Європейського суду з прав людини для оскарження справи проти нього. Якщо останній не спрацює, то Ассанжа можуть екстрадувати до США — він бореться проти цього протягом пʼяти років, поки перебуває у британській вʼязниці Белмарш.

Справа Ассанжа

Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).

У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку.

Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, які викривають воєнні правопорушення США в Іраку й Афганістані.

У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду. Проте у грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.