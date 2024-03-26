МЗС Польщі: НАТО розглядає збиття російських ракет на підльоті до кордонів Альянсу, але є нюанси

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НАТО розглядає різні концепції збиття російських ракет на підльоті до кордонів Альянсу, однак є нюанси — це може відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтервʼю RMF24.

Шейна зазначив, що заліт російської ракети на територію Польщі є «радше навмисним актом». За його словами, росіяни знали, що якщо ракета залетить глибше в Польщу, то її зібʼють. Він каже, що в такий спосіб росіяни планували перевірити міцність оборони й пильність польських військових.

«Не може бути так, щоб агресор щоразу навʼязував нам якісь правила. Він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні», — підкреслив Шейна.

Водночас учора посол росії в Польщі Сергій Андреєв проігнорував виклик польського МЗС і не надав пояснень щодо інциденту з російською ракетою. Віцепремʼєр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав поведінку Андреєва «зневагою». Варшава не залишить ці інциденти без уваги й готуватиме «чергові кроки».

Анджей Швейна додав, що ноту протесту через порушення повітряного простору Польщі російською ракетою можуть надіслати в інший спосіб — наприклад, через польського посла в Москві Кшиштофа Краєвського.