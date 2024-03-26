Угорщина ховала експрезидента Бразилії Болсонару в посольстві, поки поліція розслідувала спробу держперевороту

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Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару провів дві ночі в посольстві Угорщини в Бразиліа в лютому. Припускають, що він переховувався від бразильської влади, яка розслідує його ймовірну спробу державного перевороту.

Про це пише Politico.

Жаїр Болсонару підтвердив своє перебування в угорському посольстві, оскільки перед цим New York Times опублікувала записи з камер безпеки, на яких видно, як посол Угорщини Міклош Халмаї зустрів експрезидента.

«Я не буду заперечувати, що був у посольстві… Я підтримую коло друзів із деякими главами держав у всьому світі. Вони стурбовані», — сказав Болсонару, маючи на увазі дружбу з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Політик опинився в посольстві через чотири дні після того, як федеральна поліція Бразилії конфіскувала його паспорт і заарештувала деяких його колишніх помічників у рамках розслідування ймовірної спроби державного перевороту, що мав утримати Болсонару при владі.

На початку лютого поліція Бразилії розпочала операцію Tempus Veritatis для розслідування злочинної організації, яка намагалася влаштувати державний переворот і скасувати демократичне верховенство права. Жаїр Болсонару теж перебуває під слідством.

Поки Болсонару перебував у посольстві, його не могли заарештувати — національна влада не має права заарештовувати людей в іноземних посольствах.