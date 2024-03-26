Bloomberg: Термінали Starlink продають на чорних ринках у всьому світі — це стає глобальною проблемою

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Bloomberg

Термінали Starlink, розроблені компанією Ілона Маска SpaceX, можна купити на чорних ринках у всьому світі. У розслідуванні Bloomberg йдеться, що перевезення терміналів контрабандою та їхнє зловмисне використання — це систематична глобальна проблема.

Термінали Starlink використовують у Ємені для ділового й особистого спілкування. Так уникають повільного, часто цензурованого інтернету, який доступний у країні. Термінали Starlink також використовують у Венесуелі, яка перебуває під санкціями США. При цьому на карті покриття немає даних про роботу супутників у країні, але технологія активно рекламується в соціальних мережах.

Також станції звʼязку використовують у Судані. У країні вже майже рік триває громадянська війна, мільйони людей покинули свої домівки. За словами західних дипломатів, солдати Сил швидкого реагування, які протистоять суданській армії, використовують цю систему для своєї логістики. У країні з лютого не працює звичайний інтернет.

Bloomberg пише, що Судан обходить блокування, ввозячи Starlink у регіон Дарфур. Пристрої при цьому реєструються в Дубаї. Спочатку їх доправляють літаком в Уганду, а потім через Південний Судан автомобілем у Судан. Зазначається, що в Південній Африці в соцмережах постачальники пропонують активувати термінали в Мозамбіку, де вони ліцензовані, а потім доставити їх клієнтам із Південної Африки.

Зазвичай мешканці країн, де Starlink не має легального покриття, активують термінали в «ліцензованих» країнах або оплачують їх через міжнародні банківські картки.

«Це викликає занепокоєння, оскільки робота Starlink не регулюється. Ніхто не несе відповідальності за те, хто має до них [терміналів] доступ і як вони використовуються», — сказала про систему Starlink Емма Шортіс, старший науковий співробітник з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту. Через те, що SpaceX не укладає договори з кожною країною, де використовують термінали Starlink, їхню роботу контролювати майже неможливо.

Урядова боротьба з нелегальними терміналами в Казахстані цього року майже не вплинула на використання старлінків. За словами трейдера, який імпортує обладнання і не хоче говорити про це публічно, дії влади призвели лише до зростання цін на чорному ринку. До втручання уряду клієнти могли купувати обладнання компанії й отримувати його через місцеву пошту.

Саме ефективність Starlink для комунікації зробила технологію такою важливою. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року термінали Starlink майже одразу опинились на фронті у Збройних сил України. Але вже в лютому 2024 року українська розвідка заявила, що росіяни теж використовують Starlink на фронті. Ілон Маск заперечував це, називаючи «категоричною неправдою» новини про те, що SpaceX постачала росії Starlink. У розвідці сказали, що Starlink окупанти закуповують в арабських країнах.

«SpaceX повинна запобігти використанню росією Starlink в окупованій частині України, оскільки кожен окремий термінал можна ідентифікувати. Потрібно більше підзвітності: перед країнами, перед компаніями, перед акціонерами», — сказала директор монреальської компанії NorthStar Earth & Space Inc. Кендіс Джонсон.

За словами колишнього американського урядовця, Адміністрація президента США Джо Байдена може посилити експортний контроль, який застосовується до Starlink, щоб завадити потраплянню терміналів до американських противників. Однак це вимагатиме від компанії співпраці з урядом.