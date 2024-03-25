У Польщі вкотре прокоментували інцидент з російською ракетою. Кажуть, що Москва зробила це зумисне
- Автор:
- Ліза Бровко
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Очільник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що Польща вважає заліт російської ракети на її територію «здебільшого навмисною дією». Однак існує ймовірність, що ракета відхилилася від запрограмованої траєкторії.
Про це передає RMF FM.
Він уточнив, що це була стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101.
«Ракета запрограмована. Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певного запрограмованого шляху», — додав начальник Генштабу в коментарі журналістам.
Водночас Вєслав Кукула наголосив, що «цілі такого типу на кордоні двох країн ставлять перед дилемою» знищувати їх чи ні, бо якби Польща її збила, то це могло би мати наслідки в Україні.
Начальник Генштабу вважає, що польська сторона діяла адекватно і зразково, «як і очікували наші союзники».
- 24 березня о 04:23 ранку російська ракета, яка летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 км/год, залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі. 39 секунд ракета пробула в районі села Осердув. Зафіксувавши її, у повітря підняли дві пари F-16 — два польські та два американські винищувачі. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що збивати російську ракету було б ризиковано — передусім для місцевого населення. І там додали, що якби ракета летіла вглиб Польщі, могли б ухвалити рішення збити її літаками F-16.
- На цьому тлі польське МЗС викликало до себе посла росії, щоб той пояснив це порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Посол Сергій Андрєєв на зустріч не зʼявився. У МЗС Польщі тепер цікавляться, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси рф. Сам Андрєєв розповів російським медіа, що нібито не отримав доказів на підтвердження звинувачень.