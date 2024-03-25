Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю в сфері оборонних закупівель
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Міноборони України
Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю в сфері оборонних закупівель. Це сприятиме новим контрактам і модернізації Збройних сил України.
Про це повідомило Міноборони України.
Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовилися про обмін досвідом і співпрацю в сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.
Закупівлі сучасного озброєння у співпраці з міжнародними партнерами — один із ключових фокусів «Агенції оборонних закупівель».
- Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» заснували в червні 2022 року. Його створили для централізованої закупівлі товарів і послуг для Міністерства оборони за державні гроші. Нову голову Агенції призначили в січні 2024 року — посаду отримала Марина Безрукова. Вона замінила на цій посаді Володимира Пікузо, якого усунули від виконання обовʼязків директора підприємства на початку січня 2024 року, після скандалу навколо злочинної схеми Ігоря Гринкевича.