У Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози через теракт у росії

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У Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози після теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall.

Про це повідомив французький премʼєр-міністр Габріель Атталь.

Президент Емманюель Макрон після теракту в росії скликав Раду оборони та національної безпеки, на засіданні якої ухвалили рішення про підвищення позиції Vigipirate до найвищого рівня — надзвичайна ситуація.

Це рішення ґрунтувалося на тому, що «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у ТРЦ Crocus City Hall.

План Vigipirate базується на:

розвитку культури індивідуальної та колективної безпеки;

створенні трьох рівнів безпеки в громадських місцях;

реалізації заходів посилення дій держави проти загрози тероризму.

Попереднього разу такий рівень терористичної загрози у Франції був у жовтні 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

Що сталося в Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджує, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні й тотальну мобілізацію в рф.

Газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців писала, що теракт організувала «Ісламська держава». Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що «Вілаят Хорасан», афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві. Джерело з російської держагенції ТАСС підтвердило, що США ділилися даними про підготовку теракту, проте нібито «без конкретики».

CBS News повідомляло, що США попереджали росію про теракт і надавали розвіддані про потенційний напад. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

На фото — Рачабалізоду, Мірзоєв, Файзов і Фарідуні. Ймовірно, вони є членами «Ісламської держави Хорасан».

Станом на 25 березня офіційна кількість загиблих у Crocus City Hall сягнула 133. Серед них один громадянин Молдови.