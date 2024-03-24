ФБР повідомило пасажирам Boeing 737 MAX 9, що вони могли бути жертвами злочину. Під час польоту в лайнері випали двері

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Федеральне бюро розслідувань США повідомило пасажирам Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту в січні, що вони могли бути жертвами злочину.

З відповідними листами від ФБР ознайомилося Reuters.

«ФБР ідентифікувало пасажирів, як можливих жертв злочину. Наразі цю справу розслідує ФБР. Кримінальне розслідування може бути тривалим, і з кількох причин поки ми не можемо розповісти вам про прогрес», — йдеться в листах.

Раніше про листи повідомляла газета Seattle Times. Представник ФБР у Сіетлі відмовився від коментарів, посилаючись на політику Міністерства юстиції США, за якою відомство «не підтверджує і не спростовує існування розслідування».

У 2022 році Мінʼюст оновило свої вказівки щодо сповіщення жертв про потенційні злочини після того, як родичі деяких із 346 людей, загиблих у катастрофах Boeing 737 MAX 8 2018-го та 2019 років, заявили, що їхні законні права порушили, відтермінувавши судове переслідування проти Boeing без попередження цих рідних жертв.

Компанія Boeing відмовилася від коментарів, але раніше цього місяця заявляла, що продовжить повну та прозору співпрацю з усіма урядовими розслідуваннями.

Авіакомпанія Alaska Airlines заявила, що повністю співпрацює зі слідством і не вважає себе обʼєктом розслідування.

Що не так з літаками Boeing 737 Max

5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту в нього зірвало двері аварійного виходу. У літаку на той момент був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9.

Цей інцидент не єдиний, що траплявся з літаками Boeing 737 Max — вперше такий літак зазнав аварії в Індонезії у жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей.

Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). До того ж авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботи з MCAS, бо це дорого. Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку всіх його систем.

Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори у всьому світі, зокрема в США, ЄС і Канаді, і вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Втім у квітні 2021-го в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення спричинило падіння акцій компанії.