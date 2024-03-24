США відкинули спроби росії привʼязати Україну до теракту в Crocus City Hall, а Британія попередила рф

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kremlin.ru

У США однозначно відкинули спроби росії привʼязати Україну до теракту в ТРЦ Crocus City Hall біля Москви.

Як пише NBC News, речниця Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон сказала, що відповідальність за напад несе терористична «Ісламська держава», яка сама брала на себе відповідальність. Вотсон наголосила на тому, що Україна до теракту взагалі ніяк не причетна і нагадала про попередження Вашингтону, передане Москві.

​​У Великій Британії застерегли лідера рф путіна від використання теракту як приводу для посилення війни проти України, пише видання The Telegraph з посиланням на співрозмовника з питань безпеки в британському уряді.

Голова Комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернс зазначила, що немає жодних ознак будь-якого звʼязку теракту з Україною. Немає жодних достовірних підстав припускати причетність України.