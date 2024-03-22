У Харкові після обстрілів досі немає світла, але частково відновили водопостачання

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Після ракетного удару росії по Харкову в місті досі немає світла, але водопостачання вдалося частково відновити.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Наразі немає електропостачання по всьому місту. Але нам вдалося частково відновити водопостачання зі зниженим тиском. Крім цього, хочу сказати, що ми випустили на лінії муніципальні автобуси, які частково замінили електротранспорт», — зазначив він у ефірі телемарафону.

До того ж, за словами Терехова, зараз 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

Також мер повідомив, що в місті відкрилися всі «пункти незламності» та працюють пункти, де безкоштовно роздають їжу.