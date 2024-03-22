У Харкові після обстрілів досі немає світла, але частково відновили водопостачання
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Після ракетного удару росії по Харкову в місті досі немає світла, але водопостачання вдалося частково відновити.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Наразі немає електропостачання по всьому місту. Але нам вдалося частково відновити водопостачання зі зниженим тиском. Крім цього, хочу сказати, що ми випустили на лінії муніципальні автобуси, які частково замінили електротранспорт», — зазначив він у ефірі телемарафону.
До того ж, за словами Терехова, зараз 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.
Також мер повідомив, що в місті відкрилися всі «пункти незламності» та працюють пункти, де безкоштовно роздають їжу.
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- Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що «навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі». Найважча ситуація в Харкові, там армія рф буквально намагалася знищити всі основні енергетичні обʼєкти. За словами мера Терехова, по Харкову росія випустила понад 20 ракет.
- Аварійні відключення діють у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській. Енергосистема отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі.