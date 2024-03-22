Після атаки на ДніпроГЕС у річку Дніпро витекли нафтопродукти

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Після ракетного удару по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Про це повідомляє Державна екоінспекція Південного округу.

«Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний обʼєкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження», — йдеться в повідомленні служби.

Інспектори відібрали проби ґрунту і води для проведення лабораторних досліджень. Результати передадуть правоохоронцям.

Скільки саме нафтопродуктів потрапило у воду, поки невідомо.

Раніше директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.