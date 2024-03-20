Молдова заявила, що вибуху на військовій базі в Тирасполі не було, а відео підриву гелікоптера — відеомонтаж

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Молдова заявила, що вибуху на військовій базі в Тирасполі (ПМР) 17 березня не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — відеомонтаж.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос зазначив, що заява невизнаного Придністровʼя — це частина кампанії з дезінформації, що має викликати паніку і страх. Він запевняє, що ніякого вибуху не було.

«Це була частина кампанії з дезінформації, мета якої — викликати паніку, страх і нестабільність серед громадян. Це монтаж, жодного вибуху не було. Фахівці висловляться докладніше. Але це було частиною кампанії з дезінформації та спробою спровокувати нестабільність», — сказав Ефрос.

OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу в Х розбирали відео вибуху. Вони стверджували, що фото і відео гелікоптера редагували — фото ретушували, а FPV-дрон, який, імовірно, поцілив у Мі-8, «примонтували». Перед ударом він зникає, лопаті гвинта не рухаються після вибуху, а після під гелікоптером можна побачити спалах пального.

Бюро реінтеграції Молдови в день атаки писало, що показаний гелікоптер довго стояв в неробочому стані. Пального в ньому бути не могло. Невизнане Придністровʼя ж стверджує, що гелікоптер був атакований дроном, і заявляє про диверсію.