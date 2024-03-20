Правоохоронці ідентифікували окупанта, який брав участь у розстрілі цивільних авто у Гостомелі

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Офіцера Росгвардії, який брав участь у розстрілі цивільних авто у Гостомелі, ідентифікували. Йому повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це пише Офіс генпрокурора України.

Слідство зʼясувало, що підозрюваним є заступник командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії рф по Красноярському краю. У Гостомелі він та інші окупанти отримали наказ від свого командира вбивати цивільних.

Київська обласна прокуратура

На другий день повномасштабної війни на бойових позиціях у районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської окупант без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному авто. Водій дістав численні вогнепальні поранення, але йому вдалося врятуватися.

Загалом військовослужбовці загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі, через що загинули 11 мирних мешканців, ще 15 були поранені.

У вересні 2022 року в Україні встановили особи пʼяти російських окупантів зі зведеного загону підрозділів Росгвардії, які 25 лютого в Гостомелі розстріляли десять цивільних автівок з людьми. Тоді СБУ зʼясувала, що наказ стріляти по цивільних віддавали не тільки командир, а й заступник командира. Росіяни впродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями.

Служба безпеки України