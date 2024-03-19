У Хорватії суд заборонив проросійському президенту Мілановичу йти на вибори премʼєра

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Конституційний суд Хорватії заборонив проросійському президенту Зорану Мілановичу балотуватися на посаду премʼєр-міністра до закінчення терміну його президентства в лютому 2025 року.

За даними Politico, суд постановив, що президент за визначенням є «позапартійною особою» і йому не дозволено брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії».

«Це державний переворот — вони намагаються перешкодити волі хорватських виборців. Я буду премʼєр-міністром, але я не скажу цим неосвіченим бандитам, як я збираюся це зробити», — відреагував на рішення суду Міланович.

Зоран Міланович, який нині є президентом Хорватії, 15 березня оголосив про кандидування на пост премʼєр-міністра від опозиційної Соціал-демократичної партії (СДП) на парламентських виборах у квітні.

Посада президента у Хорватії має переважно церемоніальний характер, утім Міланович формально є верховним головнокомандувачем Збройних сил. Його премʼєрство може мати наслідки для Європейського Союзу. Хорватія, яка за премʼєр-міністра Андрея Пленковича є рішучою прихильницею України, може змінити цю позицію з проросійським лідером.