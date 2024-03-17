Індія проведе наймасштабніші вибори у світі — голосуватиме майже мільярд людей

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Getty Images / «Бабель»

Майже мільярд людей матимуть право голосувати на загальних виборах в Індії, які триватимуть сім тижнів і стануть наймасовішими у світі. Чинний премʼєр-міністр Нарендра Моді балотуватиметься на рекордний, третій термін поспіль.

Про це пише Reuters.

Вибори до нижньої палати парламенту Індії (Лок Сабха має 543 місця) триватимуть з 19 квітня до 4 червня. Очікується, що кандидатів висунуть понад 2 400 політичних партій.

На виборчих дільницях по всій країні зареєстровані близько 970 мільйонів людей. Виборча комісія залучить майже 15 мільйонів державних службовців для допомоги в проведенні виборів, які відбуватимуться у сім етапів. Виборчий процес завершиться до 6 червня.

Для голосування Індія використовує електронні машини — виборці віддають свої голоси, натискаючи на кнопку біля імені кандидата та символу партії. Таких машин на дільницях буде 5,5 мільйона.

Є очікування, що індуїстська націоналістична Бхаратія джаната парті (BJP) премʼєра Моді отримає понад 272 місця, що становитиме просту більшість. Сам Нарендра Моді прогнозує, що його партія здобуде 370 місць.

Головною опозицією виступає «Індійський національний інклюзивний альянс розвитку», центром якого є лівоцентристська партія «Індійський національний конгрес» та її лідер Маллікарджун Харге.