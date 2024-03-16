Reuters: SpaceX Ілона Маска будує мережу супутників для розвідки США
- Автор:
- Олександра Амру
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Twitter / SpaceX
Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX розробляє мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством США.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних з програмою.
Мережу супутників-шпигунів будує Starshield — підрозділ SpaceX. Ще у 2021 році компанія підписала контракт на $1,8 мільярда з Національним офісом рекогностування (NRO) — розвідувальне агентство Міноборони США, яке керує супутниковою розвідкою.
За словами джерел, у разі успішного запуску нової мережі США зможуть швидко виявляти потрібні цілі практично в будь-якій точці світу. За їхніми словами, з 2020 року у космос вже запустили близько десяти прототипів.
Урядова база даних США про об’єкти на орбіті показує, що кілька місій SpaceX розгорнули супутники, про що компанія і уряд мовчать. Два джерела підтвердили, що це і є прототипи для мережі Starshield.
У SpaceX не відповіли на запит Reuters з проханням прокоментувати контракт, свою роль у ньому і подробиці щодо запуску супутників. Водночас у NRO визнали, що розробляють складну супутникову систему в партнерстві з іншими урядовими та дослідницькими установами, компаніями і країнами, втім, роль SpaceX у цій програмі коментувати відмовилися.
Reuters не зміг зʼясувати, коли запрацює нова мережа супутників і які ще компанії беруть участь у програмі за іншими контрактами.
Мережа Starshield має бути окремою від Starlink, для якої SpaceX запустила близько 5 500 супутників у космос, щоб надати інтернет споживачам, компаніям і держустановам по всьому світу.
«Ніхто не зможе сховатися», — прокоментувало потенційні можливості мережі одне з джерел.
Також очікується, що ці супутники будуть стійкішими до будь-яких потенційних атак.
- 11 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило запис перехопленої розмови між двома окупантами, який підтверджує, що росіяни на фронті використовують Starlink. Наступного дня Ілон Маск заперечував це, називаючи «категоричною неправдою» новини про те, що SpaceX постачала росії Starlink. У ГУР сказали, що Starlink окупанти закуповують в арабських країнах.
- На початку березня повідомлялося, що демократи в Палаті представників США розпочали розслідування проти SpaceX щоб компанія розʼяснила, чи запобігла належним чином незаконним купівлям терміналів Starlink, що може порушувати санкції США і правила експортного контролю.