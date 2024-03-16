Уряд Китаю дав зрозуміти власнику TikTok, що блокування соцмережі в США краще, ніж продаж
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Представники китайського уряду розкритикували намагання США змусити компанію-власника ByteDance продати соцмережу TikTok. Вони також дали зрозуміти китайській ByteDance, що блокування в США краще за продаж.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
У Міністерстві торгівлі Китаю закликали американський уряд «припинити необґрунтоване придушення» роботи TikTok. Користувачі з Китаю заявляють, що США намагаються «вкрасти» бізнес або помститися за те, що Х, Facebook і деякі інші американські сервіси недоступні в КНР.
Експерти припускають, що держапарат Китаю поставить «національну гідність» вище за фінансові інтереси ByteDance.
США — найбільший для TikTok ринок з аудиторією 170 мільйонів людей. Як пише Financial Times, дохід TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних $16 мільярдів.
- 13 березня 2024 року Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за законопроєкт, який може заборонити TikTok у Штатах. Він зобовʼязує компанію позбутися свого китайського власника ByteDance. Якщо ні — соцмережу заборонять.
- Законодавці, які підтримують рішення, стверджують, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Закон тепер має схвалити Сенат США.
- Президент Джо Байден заявив, що підпише закон, якщо він потрапить йому на стіл.
- TikTok розкритикував голосування. Міністерство закордонних справ Китаю напередодні гнівно зреагувало на плани законодавців, назвавши це «актом залякування».