Уряд Китаю дав зрозуміти власнику TikTok, що блокування соцмережі в США краще, ніж продаж

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Представники китайського уряду розкритикували намагання США змусити компанію-власника ByteDance продати соцмережу TikTok. Вони також дали зрозуміти китайській ByteDance, що блокування в США краще за продаж.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

У Міністерстві торгівлі Китаю закликали американський уряд «припинити необґрунтоване придушення» роботи TikTok. Користувачі з Китаю заявляють, що США намагаються «вкрасти» бізнес або помститися за те, що Х, Facebook і деякі інші американські сервіси недоступні в КНР.

Експерти припускають, що держапарат Китаю поставить «національну гідність» вище за фінансові інтереси ByteDance.

США — найбільший для TikTok ринок з аудиторією 170 мільйонів людей. Як пише Financial Times, дохід TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних $16 мільярдів.