«Дія» відкриває код — це допоможе експортувати її технології в інші країни

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Український застосунок «Дія» відкриває код. Тепер інші країни зможуть імпортувати його і запустити власні державні сервіси.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

При цьому «Дія» відкриває не тільки загальний код серверної й мобільної частини застосунку. Спеціалісти зможуть ознайомитися з даними на прикладі посвідчення водія та сервісу «Витяг про несудимість».

Варто зауважити, що розробники не матимуть доступу до реєстрів та особливостей шифрування, тому дані українців залишатимуться в безпеці. Якщо спеціалісти захочуть протестувати «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із неіснуючими даними.

Країни, що хочуть запустити власні державні сервіси, ознайомляться й підпишуть договір з умовами ліцензії на використання коду «Дії». Далі його передадуть ІТ-спеціалістам для аналізу й почнуть створення державних цифрових продуктів. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на тут.

«Відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL», — наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Разом з цим IT-спільнота зможе проаналізувати код і запропонувати зміни та покращення — їх розгляне команда розробників «Дії».