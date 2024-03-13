Суд визнав нардепа Дубінського винним в адміністративному правопорушенні, повʼязаному з корупцією
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, повʼязаного з корупцією.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Хоча ДБР і не називає імені депутата, з релізу зрозуміло, що йдеться про нардепа Олександра Дубінського — йому в листопаді 2023 року вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
За матеріалами слідства, у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.
ДБР пише, що Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон — це предмет кримінальної справи, де також фігурує Дубінський. Також він намагався тиснути на слідство й вимагав перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає як підозрюваний.
Суд постановив, що Дубінський порушив вимоги закону України про запобігання корупції. За правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Також Дубінського включать до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення. Він також заплатить штраф.
- 6 листопада 2023 року Печерський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
- 13 листопада того ж року, після обшуків СБУ і ДБР нардепу вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) — звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь рф. До 8 квітня 2024 року Дубінський перебуватиме під вартою.