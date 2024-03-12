Оператор «Північних потоків» подав позов проти страховиків на €400 мільйонів
- Автор:
- Олександра Амру
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Компанія Nord Stream AG, яка є оператором газопроводів «Північний потік», подає позов проти страхових компаній на суму близько €400 мільйонів через те, що вони відмовилися відшкодовувати збитки від вибухів на газовій інфраструктурі.
Про це повідомляє Financial Times.
Судові документи, з якими ознайомилося видання, свідчать про те, що швейцарська компанія подала позов минулого місяця. Стверджує, що страховики «не виплатили» відшкодування збитків, завданих підводними вибухами, які пошкодили й деформували газопроводи «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» на дні Балтійського моря.
Lloydʼs of London та Arch Insurance вказані як представники відповідачів від імені кількох страховиків у полісах.
За документами, «попередня та загальна оцінка» витрат Nord Stream AG на видалення води з трубопроводів, їх стабілізацію, ремонт та заміну втраченого газу становить €1,2—1,35 мільярда.
За інформацією групи з аналізу судових даних Solomonic, це один із найбільших позовів, поданих до Високого суду Англії та Уельсу за останній рік.
- 26 вересня 2022 року в трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.
- Влади США, Великої Британії і ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — починаючи від диверсії самих росіян і закінчуючи причетністю України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Розслідування продовжить Німеччина. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.