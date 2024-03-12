Російський НПЗ «Лукойла» зупинив роботу після атаки дронів

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На нафтопереробному заводі «Лукойл» (НОРСІ) у російському місті Кстово внаслідок удару дронів вийшла з ладу первинна установка перероблення нафти АВТ-6. Її потужність становить близько 53% від перероблення всього підприємства.

Про це повідомили агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі та пресслужба «Лукойла».

НОРСІ — четверте за величиною російське нафтопереробне підприємство. Після кількох аварій у грудні та січні воно вже обмежувало випуск бензину, але поступово відновлювало виробництво.

У 2023 році НОРСІ переробив 15,8 млн тонн нафти, виробивши 4,9 млн тонн автомобільного бензину, 5,6 млн тонн дизельного пального, 2,3 млн тонн мазуту та 0,8 млн тонн авіагасу.

Також після атаки безпілотника спалахнув обʼєкт паливно-енергетичного комплексу в Орловській області, повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

«Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» — нафтопереробний завод паливно-мастильного профілю. Його спроєктували та побудували для задоволення потреб Волго-Вятського економічного району в нафтопродуктах, здали в експлуатацію в серпні 1958 року. До складу групи «Лукойл» входить з кінця 2001 року.