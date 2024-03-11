У квітні уряд Франції представить законопроєкт про легалізацію евтаназії

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У квітні уряд Франції представить законопроєкт, який легалізує евтаназію для невиліковно хворих дорослих людей. Законопроєкт ще має ухвалити парламент країни.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає Bloomberg.

Для отримання дозволу на евтаназію встановлять жорсткі критерії. Охочим треба продемонструвати, що вони повністю усвідомлюють своє рішення. Вони мають відчувати фізичний або психологічний біль, який неможливо полегшити, і отримати схвалення медиків.

Закон про право на евтаназію не застосовуватимуть до пацієнтів із психологічними чи нейродегенеративними захворюваннями, які можуть вплинути на їхню здатність ухвалювати рішення — наприклад, на пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Обговорення законопроєкту у французькому парламенті почнеться з травня. Він доповнить актуальні закони, які забезпечують паліативну допомогу невиліковно хворим пацієнтам. Водночас бюджет Франції на паліативну допомогу збільшать на мільярд євро протягом 10 років — зараз він становить €1,6 мільярда.