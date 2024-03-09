«Дзеркало тижня»: Залужний взимку пройшов ВЛК — його визнали непридатним до служби в армії

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним до служби в армії. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби.

Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела.

Після звільнення з посади рішенням президента Залужного вивели в розпорядження міністра оборони Рустема Умєрова. Проте військової посади, що відповідає рівню підготовки Залужного, не знайшли. Видання пише, що через це Залужний вирішив звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Редакції видання невідомо, чи підписав Умєров рапорт після оголошення про намір направити Залужного послом у Лондон.

Видання пише, що рішення про звільнення Залужного затримується через те, що після ухвалення закону з новим переліком військових звань не завершили відповідну зміну нормативної бази, зокрема в указах президента.

Відтак юридично чітко не зрозуміло, хто має звільняти Залужного у званні генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом чи президент своїм указом, як раніше звільняли генералів армії України.

Згідно з чинним законодавством після двох місяців перебування в розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняють виплачувати грошове забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це 1 762 гривні на місяць.