Три французькі компанії вироблятимуть військову техніку і боєприпаси в Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Франція стимулюватиме свої збройові компанії виробляти військову техніку і боєприпаси безпосередньо в Україні, щоб допомогти їй у війні проти росії.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Reuters.
«Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому — боєприпасів», — сказав він.
Попередньо, перші виробництва мають запустити цього літа. Лекорню натякнув, що одна з компаній — виробник танків і боєприпасів KNDS.
- Німецький оборонний концерт Rheinmetall ще на початку 2023 року розкрив плани розвитку свого підприємства в Україні. Концерн планує в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. У жовтні 2023 року «Укроборонпром» і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Україні. А в лютому 2024 року стало відомо, що Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва боєприпасів.