Окупанти обстріляли портову інфраструктуру в Одесі — пʼятеро людей загинули
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти вранці 6 березня завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Через це загинули пʼятеро людей.
Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарях «Суспільному», «РБК-Україна» та УП.
Наразі уточнюють кількість поранених. Тривають слідчі дії, щоб встановити обставини воєнного злочину росії.
У момент атаки на порт в Одесі там перебували президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. За словами президента, вони бачили цей удар.
Грецький премʼєр сказав, що чув сирену і звуки вибухів, які були близько. Для нього це стало «дуже вражаючим досвідом».
Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Донбас.Реалії» зазначила, що ракетний удар по Одесі не був повʼязаний із візитом президента Зеленського і премʼєра Міцотакіса.
«Так, по Одесі завдали ракетного удару, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не повʼязано з конкретним візитом», — сказала вона.
- У ніч проти 6 березня російські окупанти атакували Одеську область дронами. У регіоні збили 18 БпЛА. Також росіяни запустили безпілотники по Сумах і Хмельниччині.