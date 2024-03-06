Німеччина підтримає план Чехії закупити 800 тисяч боєприпасів для України за межами ЄС

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Німеччина виділить «тризначну мільйонну суму» для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для оборони України за межами Європейського Союзу.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, передає Tagesschau.

При цьому Гебештрайт не розкривав подробиць цього рішення. Він також не уточнив, коли саме виділять кошти.

На минулій Мюнхенській конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що у співпраці з Канадою і Данією Чехія знайшла 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.