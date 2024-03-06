Палата представників США представила законопроєкт про заборону соцмережі TikTok
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Pixabay
Законодавці Палати представників США представили законопроєкт, який пропонує заборонити китайську соціальну мережу TikTok.
Про це пишуть телеканал CNBC і The Hill.
Законопроєкт має назву «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками». Його подали республіканець Майк Галлахер і демократ Раджа Крішнамурті. При цьому Галлахер заявив, що цей законопроєкт є «посланням TikTok».
«Ось моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратите доступ до своїх американських користувачів», — заявив Майк Галлахер.
У законопроєкті також йдеться, що TikTok є загрозою національній безпеці Штатів. Власника соцмережі ByteDance і сам TikTok визначають як додатки, що контролюються «іноземними противниками».
Зазначається, що законопроєкт дасть змогу президенту США забороняти й інші додатки, які «контролюються іноземними противниками». The Hill уточнює, що до «іноземних противників», які підпадають під дію законопроєкту, належать Китай, росія, Північна Корея та Іран.
Якщо законопроєкт ухвалять, у власника соцмережі ByteDance буде близько пʼяти місяців, щоб продати TikTok, а хостингові компанії та магазини застосунків будуть змушені припинити підтримку застосунку.
«Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це приховати. Він зневажає права 170 мільйонів американців, передбачених першою поправкою, і позбавляє 5 мільйонів малих підприємств платформи, на якій вони розвиваються», — йдеться в заяві представника TikTok.
Очікується, що законопроєкт розглянуть у четвер 7 березня.
- Штат Монтана став першим у США, який законодавчо заборонив застосунок TikTok у травні 2023 року. У такий спосіб Монтана хотіла захистити своїх мешканців від нібито збору розвідувальних даних Китаєм, якому належить TikTok. Пізніше компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, подала федеральний позов до штату, аби скасувати заборону. Заборону в штаті і справді скасували в грудні 2023 року — суд постановив, що заборона TikTok порушує конституційні права користувачів.
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Великої Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО також зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.