Тейлор Свіфт закликала американців голосувати в супервівторок. Вона має мільйони послідовників

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Одна з найпопулярніших співачок світу Тейлор Свіфт закликала людей прийти на виборчі дільниці у США, щоб проголосувати на праймеріз у супервівторок. Сьогодні голосуватимуть пʼятнадцять штатів.

Про це пише BBC.

У сторіс в Instagram Тейлор Свіфт закликала 282 мільйони своїх підписників запланувати участь у голосуванні. Водночас у своїй сторіз вона не згадала жодного з кандидатів. Хоч у 2020 році вона підтримала президента Джо Байдена.

«Я хотіла нагадати вам, гайз, проголосувати за людей, які найбільше представляють вас, у владу. Якщо ви ще цього не зробили, сплануйте голосування сьогодні. Незалежно від того, перебуваєте ви в Теннессі чи десь ще у США, перевірте свої виборчі дільниці та час на vote.org», — написала співачка.

Теннессі — це рідний штат Тейлор Свіфт.

Американська співачка Тейлор Свіфт, багаторазова володарка «Греммі», користується великою популярністю у соціальних мережах, затьмарюючи Байдена й Трампа. Багато американських виборців мають до неї позитивне ставлення.

Минулого тижня ведучий Late Night with Seth Meyers Сет Маєрс запитав про спроби забезпечити підтримку від Свіфт, Джо Байден пожартував: «Це секретно». Утім, вважається, що Білий дім активно намагається отримати підтримку співачки в надії, що вона допоможе демократам здобути перемогу на президентських виборах. У США медіа писали, що Тейлор Свіфт була «найбільшою та найвпливовішою ціллю підтримки» кампанії Байдена.

Колись Тейлор Свіфт критикували за аполітичність, але останніми роками вона стала більш помітною на політичній арені США. Наприклад, виступала проти Дональда Трампа, а у травні 2020 року звинуватила його в «розпалюванні вогню переваги білої раси та расизму протягом усього президентства».