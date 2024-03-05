Агенція оборонних закупівель Міноборони вперше закуповує через Prozorro 20 тисяч дронів

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Агенція оборонних закупівель Міноборони вперше придбає через систему Prozorro 20 тисяч дронів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Планується закупити два види коптерів — DJI Mavic 3E (15 тисяч одиниць) та DJI Mavic 3 Thermal з тепловою зйомкою (5 тисяч одиниць). Загальна очікувана вартість — майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

Закупівля відбуватиметься за рамковою угодою, що дозволить провести закупівлі, не розкриваючи чутливої інформації. В Prozorro сьогодні, 4 березня, зʼявились відповідні оголошення.

На 15 тисяч DJI Mavic 3E закладені 2 мільярди 550 тисяч гривень (без ПДВ), а на 5 тисяч DJI Mavic 3 Thermal — 989 081 667 грн.

«Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових», — зазначила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.