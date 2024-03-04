Апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця

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Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у пʼяному смертельному ДТП.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У понеділок, 4 березня, суд розглянув апеляційну скаргу адвокатів судді на рішення Святошинського райсуду Києва, який у лютому 2024 року продовжив до 12 квітня тримання під вартою.

Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Проте суд погодився з прокурором та залишив рішення суду першої інстанції без змін.