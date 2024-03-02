США вперше десантували гуманітарну допомогу палестинцям у Газі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Збройні сили Сполучених Штатів здійснили перше авіадесантування гуманітарної допомоги в сектор Гази. Там зростає гуманітарна катастрофа.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на американських посадовців.
Три транспортні американські літаки C-130 доставили понад 38 тисяч страв на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває на межі голоду. Палестинці публікували в соцмережах, як летять контейнери з допомогою.
Гуманітарну допомогу скинули над південно-західною частиною Гази та містом Мавасі, сказало одне з джерел агенства.
У Білому домі заявили, що десантування гуманітарної допомоги триватиме і що Ізраїль підтримує операцію.
Також незабаром у Єгипті мають відновитися переговори щодо шеститижневого припинення вогню. Ізраїль уже погодив рамки цієї угоди, її запровадження залежить від того, чи погодиться ХАМАС звільнити заручників.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. Нещодавно Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.
- Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору з Ізраїлем, якщо той почне наступ на місто Рафах у секторі Гази. У Єгипті попереджають, що бойові дії в цьому місті призведуть до гуманітарної катастрофи, адже закриється основний маршрут постачання допомоги на територію Гази.
- Раніше Ізраїль погрожував почати військову операцію в Рафасі в перший день Рамадану — священний для мусульман місяць почнеться вже 10 березня. Нещодавно Ізраїль уже представив план операції в Рафасі. Її можуть тимчасово відкласти, якщо досягнуть угоди про перемир’я на деякий час між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.