США вперше десантували гуманітарну допомогу палестинцям у Газі

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Збройні сили Сполучених Штатів здійснили перше авіадесантування гуманітарної допомоги в сектор Гази. Там зростає гуманітарна катастрофа.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на американських посадовців.

Три транспортні американські літаки C-130 доставили понад 38 тисяч страв на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває на межі голоду. Палестинці публікували в соцмережах, як летять контейнери з допомогою.

Гуманітарну допомогу скинули над південно-західною частиною Гази та містом Мавасі, сказало одне з джерел агенства.

У Білому домі заявили, що десантування гуманітарної допомоги триватиме і що Ізраїль підтримує операцію.

Також незабаром у Єгипті мають відновитися переговори щодо шеститижневого припинення вогню. Ізраїль уже погодив рамки цієї угоди, її запровадження залежить від того, чи погодиться ХАМАС звільнити заручників.